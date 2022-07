SUVEKRIMKA ⟩ Köitev klassika: miss Marple ja monsieur Poirot ei tüüta iialgi

Kogumiku «Südasuvised saladused» tosina jutustuse seas on esmakordselt eesti keeles ilmuv Juhan Habichti tõlgitud «Unenägude maja», mille avaldamises kuuldavasti kirjanik kahtles. See omalaadne lühijutt on mõtlemapanev kirjutis armastusest, tahtmistest ja kujutluse (mõju)jõust.