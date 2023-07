Õpetlik: kuidas hankida endale megastaari tuuri piletid

Kõik algas sellest, et 20. juuni õhtul teatas Swift sotsiaalmeedias, et jõuab tuleval suvel oma tuuriga Euroopasse – siin antakse mai lõpust augusti alguseni 26 kontserti. Et mõnest osa saada, pidi end paari juunipäevaga piletiostuhuviliseks registreerima.