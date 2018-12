Postimehe loetuimad kultuurilood 2018

Need, kes Kersna saate lõpuni vaatasid, pidid tagantjärele mõistma, et nood olid ilmselt küsimused, mis kummitasid alatasa ka Otti. Sest eks inimene, kes püüab tungida vestluspartneri sisimasse – ja Ott enamasti püüdis –, küsib vähemasti alateadlikult ka nende asjade kohta, mis kriibivad ta enda hinge. Nõnda kirjutas sellest saatest Priit Pullerits.

Tiina Tauraite sarjas «PANK» FOTO: kaader seriaalist

EV 100 filmiprogrammi raames valminud telesari «Pank» äratas huvi enne juba ekraanidele jõudmist ka välismaal. Esimesena ostis selle Soome telekanal YLE.

«Kui sarja esimesed osad valmisid, oli YLR hankejuht Koivuhovi esimene, kellele seda 90-protsendiliselt valminud asja näitasin,» rääkis sarja produtsent Paul Aguraiuja. «Sellest sattus YLE kollektiiv vaimustusse ja nad otsustasid osta.»

2018. aasta märtsis ETVs toimunud «Eesti laulu» teleülekandes kõlas Tallinna kaubamaja reklaamikampaania tunnuslugu «Naine», mille kirjutatas Leslie Da Bass ja esitas Evelin Võigemast. Saadet jälgis esialgsetel andmetel umbkaudu 250 000 vaatajat. «Ei, me ei teadnud, et tegu on kaubamaja reklaamilauluga. Kuulen sellest praegu esimest korda,» ütles «Eesti laulu» produtsent Mart Normet eertile järgnenud esmaspäeva pärastlõunal. «Eks ma pean sellest rääkima Leslie Laasneri ja plaadifirmaga Universal, kelle kaudu meile seda laulu juba eelmise aasta lõpus pakuti.»

22. septembril toimus Lillepaviljonis armastatud näitleja, hinnatud lavastaja Roman Baskini ärasaatmine, millele järgnes muldasängitamine Metsakalmistul perekonna hauaplatsil.

Brunhilde Pomsel. FOTO: Kaader filmist.

Brunhilde Pomsel töötas ühele XX sajandi kõige kurjakuulutavamale mehele, Natsi-Saksamaa olulisele ideoloogile Joseph Goebbelsile alluvas propagandaministeeriumis stenotüpisti ja sekretärina. See naine pääses ajaloo ühele suurimale kurjategijale lähemale kui enamik tema kaasaegseid, aga mitte pelgalt see ei tee tema lugu tavatuks. Raamatut „Ühe sakslase elu. Mida on meil täna õppida Goebbelsi sekretäri elust“ arvustas Margus Haav.

Presidendi vabariigi aastapäeva kõne ja kontsert Eesti Rahva Muuseumis. FOTO: Margus Ansu

Ummik. Eesti on ummikus. Just sellise sõnumiga alustas NO99 Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kontsert-lavastust. Tallinna Muusikakeskkooli Naiskoori takistas peole jõudmist tõrvikurongkäik, aga nagu saatejuhiks kehastunud Rea Lest ütleb: «Laulda saab ka bussis» ja nii avaski juubelipeo Veljo Tormise teos «Laulusild» (sõnad «Kalevala» ja eesti rahvaluule, dirigent Ingrid Kõrvits). Neidude silmad pilluvad tuld, näod on naerul ka kõige kõrgemaid noote võttes, neis õnnelikes inimestes saavad kokku tulevik, olevik ning minevik. Selliste sõnadega alustas Heili Sibrits oma arvustust Eneliis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kontsert-lavastusest.

Telesarja «Pank» võtted. «Sinna üles, sinna me läheme,» hüüab Jimmy (Reimo Sagor) pilku kõrgustesse tõstes. Tema kaisus Noor Naine (Anett Õun), taustal režissöör Juhan Ulfsak. FOTO: Sander Ilvest