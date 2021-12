TOP21 ⟩ Need on 2021. aasta 21 loetuimat kultuurilugu

Kaader dokumentaalfilmist «Seaspiracy» FOTO: Netflix

Artikkel pealkirjaga «Lõpetage kohe kalasöömine!» tutvustab ja arvustab Ali Tabrizi dokumentaalfilmi «Seaspiracy», mis sel kevadel Netflixi jõudis. Näiteks kirjutataklse seal nii: «Tabriz segab parimate loodusfilmide kvaliteediga kaadreid suurtest uhketest mereloomadest ning roostetanud kalalaevadest, mis merest viimasegi välja roobitsevad, tappes sihtmärgiks oleva kala kõrval arvutult teisi liike, sh mereimetajaid ja -linde. See süütu kõlaga sõna «kaaspüük» võib tähendada isegi 50 protsenti kogu mõrratäiest.

Ned de Baggo tehtud fotod. Ilmunud ajakirjas Nauding nr 1, 1931. Tallinna Linnamuuseumi näitus «Kõlvatu Tallinn». FOTO: Repro

​Pealkiri «Oh Tallinn, sina kõlvatu, kõlvatu linn» kutsus paljusid lingil klõpsama ja lugema, mida kujutab endast Tallinna Linnamuuseumis avatud näitus «Kõlvatu Tallinn». Muuhulgas on seal juttu ilmasõdade vahel tegutsenud pornokunnist Ned de Baggost: «Libekeelne Baggo meelitas tütarlapsi autosse ja sõidutas neid siis pildistama, andes tüdrukutele vastutasuks šokolaadi ja likööri, mõnikord said piltidel poseerinud neiud tasuks 5–10 krooni.»

Kes vähegi suviseid festivale väisanud, selle jaoks vaevalt miski Pühajärvel üllatusena tuleb. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees

Legendaarsest Pühajärve jaanitulest ilmus reportaaž pealkirjaga «Pühajärve jaanituli – pärast sellist pidu on vaja korralikke tööpäevi». «See on Pidu, kuhu kibelesin juba väikse tatina, aga vanemad ei tahtnud kaasa tulla, kuna pidavat hull joomapidu olema,» kirjutab autor. «Eesti suurim, oodatuim ja legendaarseim jaanipidu. Pidu, kuhu ei lastud veel kaks aastat tagasi isegi fotograafe sisse, et karmimad joomakaadrid avalikuks ei saaks (väidetavalt).»

Rockooperi «Johnny» produtsent Mihkel Truman saatis tänavu juulikuus tervise- ja tööminister Tanel Kiigele avaliku pöördumise pealkirjaga «Valitsuse möödalaskmised on hakanud ohustama rahva vaimset tervist».

ERM kutsus aprillis üles kõiki, kel soov elus kasvõi üks kord oma näitus teha ja endale olulistel teemadel tuhandeid muuseumikülastajaid kõnetada. Konkurss «Oma näitus 2022» otsis häid ideid, millest võiks valmida järgmine ERMi osalussaali näitus.

Kaja Kallase valituse üürikest aega figureerinud kultuuri- ja spordiministri Anneli Oti tegevus või tegevusetus ajas teatrirahva nii närvi, et peaministrile kirjutati valulik kiri: «Teatrirahva palve Kaja Kallasele: ehk võtaksite oma valitsusse ka kultuuriministri».

Fragment Beeple’i teosest. FOTO: Christie's Images Ltd. 2021/Beeple

Üks tont käib mööda maailma ringi ja see on NFT-tont. Kõik räägivad NFTst. Non-fungible token. Christie’si oksjonil müüdi 69 miljoniga kunstnik Beeple’i (Mike Winkelmanni) JPEG-failis kollaaž. Millega tegu, see selgub intervjuust «Detsentraliseeritus on tulevik ja seda ei saa enam peatada».

Eesti näitlejad lendavad maailmas kõrgelt. Näiteks Pääru Oja sai osa Netflixi «Viikingites».

Mida tähendab sõna «putin» eesti keeles? Seda sai teada emakeelepäeval avaldatud lõbusast viktoriinist «Kui hästi tunned kirjut emakeelt?»

Skål, Martin (Mads Mikkelsen). Meil alkohol aitab elada, võita! FOTO: Filmikaader

«Just praegu saad Oscari võidufilmi vaadata tasuta» — no kui tasuta ja võidufilm, siis muidugi äratab huvi.

Üllar Saaremäe. FOTO: Remo Tõnismäe

«Kogu aeg tegi hinge täis. Absoluutselt. Mina võtsin Helmete sõnavõtte täpselt sama solvavalt kui kõik teised või kui opositsioon, sest kui läheme ajama ühist asja ja tahame Eestit paremaks teha, siis miks saete sedasama oksa, mille peal me istume?» Nii rääkis Üllar Saaremäe juunikuus Postimehel antud suures intervjuus.

«Mõni asi võikski vahel kokku kukkuda. See on ka elu osa. Ja kordategemise puhul on samuti küsimus, kuidas seda teha. Ka rääbakus võib sinna alles jääda,» ütles tänavu Eesti Kunstiakadeemias diplomi kätte saanud noor arhitekt Ulla Alla loos «Päris loll on ehitada tarka maja!»

«30 aastat, 30 poplugu» Nii võtsid Janar Ala ja Tuuli Põhjakas kokku meie taasiseseisvumisaja.

«Eestlased on kuulapsed, mitte päikeserüblikud» kõlas 20. augusti kontserdi arvustuse pealkiri.

Tänavu märtsis põhjustas palju kõmu Malle Lesis tööde võltsingulugu. Sellest te lugesite siit ja siit.

Oktoobri lõpus kehtestati taas uued koroonapiirangud. Uurisime, kuidas kultuurirahvas nendega toime tuleb.

Selle sügise telehooajast lugesite siit.

Õrna dueti teevad filmis «Tulilind» Tom Prior ja Oleg Zagorodni. FOTO: Filmikaader

Peeter Rebase film «Tulilind» jõudis lõpuks kinno. Arvustus pakkus palju huvi.

Algas «Kupee nr 6» tähelend.

Pealkiri «Mamma mia! ABBA on tagasi» kõneleb enda eest ise.

«Spordiajaloo suurim kaklus»: nii pealkirjastas Janar Ala oma NBAst rääkiva dokumentaalfilmi arvustuse.